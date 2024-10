Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Miércoles 16 de octubre de 2024

En noviembre se dará a conocer un gran acuerdo para el manejo del agua, un proyecto de protección hídrica, de sustentabilidad hídrica, donde todos participemos y que de ahí surjan también las modificaciones legales que tenemos que hacer , anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Incluso sugirió que ello podría derivar en reformas legales que corrijan las distorsiones que se generaron a partir de que la Comisión Nacional del Agua incrementó la entrega de concesiones.

Durante su conferencia, dijo que esta fórmula deberá corregirse porque existen casos de distritos de riego, por ejemplo, que tienen una concesión para riego. Si no usan esa concesión, pueden vender el agua a un municipio. No se pagan derechos de agua por riego; entonces ¿cómo no se pagan derechos de agua por riego, pero sí puedes vender a un municipio que tiene escasez de agua, el agua que tú tienes concesionada?

Además, aseveró, se facilita que quien tiene esa concesión pueda transmitir los derechos de agua a otro privado, solamente avisando a la Conagua. “Lo que queremos no es decir ‘esta es la nueva normatividad’, sino trabajar conjuntamente para que se puedan encontrar soluciones y no haya conflictos; estamos trabajando con industriales, con distritos de riego”.

En otro orden, aseveró que se mantendrán las restricciones a la importación de maíz blanco transgénico para consumo humano –decretadas en su momento por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador– porque las investigaciones apuntan a que este grano es dañino para la salud. Solamente se podrá importar maíz amarillo que es utilizado para consumo animal.