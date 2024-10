Iván Evair Saldaña, Gustavo Castillo y César Arellano

Miércoles 16 de octubre de 2024

Trabajadores de los circuitos judiciales radicalizaron ayer su protesta contra la reforma a ese poder al protagonizar enfrentamientos con policías afuera de Palacio Nacional y anunciaron que no acatarán la decisión de reiniciar hoy las labores en juzgados y tribunales federales.

Desde las 9:30, los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) se desplegaron en cuatro grupos de alrededor de 200 personas para flanquear las calles de acceso al recinto donde despacha la presidenta Claudia Sheinbaum, que en ese momento encabezaba en el lugar los trabajos del Diálogo Anual de Alto Nivel de empresas de EU y México (CEO Dialogue).

Con tambores, silbatos y perífonos, además de pancartas con mensajes en inglés y español, buscaron llamar la atención de los empresarios y funcionarios nacionales y extranjeros para advertirles sobre los daños y la incertidumbre que la reforma judicial causa a México .

También pretendían que se les diera la oportunidad de que una comisión ingresara a dar un posicionamiento sobre la modificación constitucional.

Es necesario que ellos sepan qué está pasando en nuestro país. Hay una crisis constitucional, hay una ruptura entre los poderes, hay una invasión o acaparamiento del Poder Judicial , dijo Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Pero la protesta subió de tono hacia la una de la tarde, después de que salieron de Palacio los últimos participantes en el CEO Dialogue. Los trabajadores tumbaron las vallas metálicas entre la calle Pino Suárez y Corregidora, y de la misma manera las vallas humanas improvisadas que desplegaron los policías capitalinos.

Que salga Claudia, que salga Claudia; solución, solución; abajo la reforma judicial , exigían.

Por momentos, algunos trabajadores en la retaguardia gritaban represión y no violencia , mientras sus compañeros al frente forcejeaban y se empujaban con los uniformados con la intención de liberar también el acceso sobre Corregidora y Correo Mayor.

No levantarán el paro

Luego de los conatos de enfrentamiento, Fernando Migues, uno de los líderes, advirtió que hoy no habrá reinicio de labores en los juzgados y tribunales federales.

Los únicos que tenemos la posibilidad para hacerlo somos los trabajadores de base y no va a ocurrir, no hay condiciones. Para ello, primero la Judicatura debe garantizarnos los salarios y prestaciones de este año, el siguiente y los que vienen , dijo.

La movilización concluyó poco después de las 3 de la tarde, sin que se registraron nuevos conatos de enfrentamiento, y los líderes de los trabajadores anunciaron que mantendrán el paro de actividades, por lo que no acudirán a sus centros de trabajo, con lo cual los jueces que decidan reiniciar su trabajo no contarán con personal y tendrán que declarar día inhábil por no tener condiciones para laborar.

Patricia Aguayo, quien es identificada como vocera por algunos grupos de trabajadores disidentes, señaló que ella informará a los coordinadores de los Centros de Justicia Penal Federal y a los coordinadores de los jueces y magistrados sobre la decisión de los empleados de base de no acudir a trabajar, y que mantendrán el paro por tiempo indefinido.

Los edificios están cerrados. Incluso tenemos compañeros de la base trabajadora que están montando guardias en los propios edificios y hay acceso única y exclusivamente para atender los casos urgentes , dijo.