David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de octubre de 2024, p. 5

Nueva York y Washington. Genaro García Luna será sentenciado este miércoles en un tribunal federal en Brooklyn. Los fiscales han solicitado condena de cadena perpetua, mientras la defensa busca el mínimo de 20 años de cárcel, y un día antes el propio acusado envió una carta al juez pidiendo clemencia al insistir en que nunca tuvo vínculos con el narcotráfico y que es un hombre de bien .

En su misiva al juez Brian Cogan, quien presidió su juicio y dictará su sentencia, habla de cómo fue criado en una familia con gran sentido ético y ser personas de bien con amor por nuestro país . Indicó que su familia fue testigo de mi difícil profesión y los esfuerzos sobrehumanos para luchar contra el crimen y violencia que vive mi país .

En la carta escrita a mano y sin fecha, acusa al gobierno actual de México por su proceso judicial, escribiendo que “mi país está sufriendo una gran convulsión, por orden del actual presidente de México se acabó de desmantelar el Poder Judicial del país… se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico, México está entrando en una etapa muy peligrosa, alejándose de la democracia y cuestionando libertades individuales; se acaba de decretar una pausa –suspensión de relaciones oficiales entre EU y México–, amenazando y poniendo en riesgo el trabajo coordinado entre EU y México”, afirma.

Con todo esto, concluye solicitando al juez que al emitir la sentencia considere todos estos factores en torno a este juicio, entre otros la información falsa aportada por el gobierno actual de México y los testigos-criminales, su complicidad en mi contra y mi responsabilidad en el combate frontal al narcotráfico donde además se enfrentan poderosos intereses políticos .

Recuerda: soy el mexicano con más reconocimientos y condecoraciones en varios países, incluyendo Estados Unidos, por el combate contra el terrorismo y narcotráfico , y subraya que participó en los más altos niveles de colaboración en inteligencia y seguridad con Estados Unidos. Insistió en que nunca lucró con sus puestos, y que no hay registro o antecedente de contacto o vínculo con ningún criminal .