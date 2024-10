Q

ue la expresión mundillo literario no sólo se refiere a los arrabales del mundo literario, sino que es aplicable a las altas esferas del Mundo Literario queda claro con un librito mínimo (qué bueno, qué sano, que mínimo) de nombre entre burlón y estremecedor, Lenguas viperinas, de Carlos López, quien recoge más que suficientes muestras del agrio humor con que suelen despacharse los escritores al referirse a tal o cual –a tales o cuales– de sus colegas.

Es de imaginar que todo escritor amará la escritura, supuesto que no cabe contradecir, pero requiere un añadido: no toda escritura; según algunos, o algunos respecto de casos específicos. De tan elevado merecimiento no hay por qué hacer partícipe a cualquiera, así responda al nombre de Shakespeare, Pessoa, De Asbaje, Stein, Conrad o… (un larguísimo etcétera).

Según se dice, del tamaño del sapo es la pedrada . Y los proyectiles en este catálogo de desafueros no muestran arredramiento en lo que a tono –o salida de tono (dije catálogo ; es una antología)– se refiere.