n la fase de la “posverdad (Conferencia de Seguridad de Múnich 2017; https://bit.ly/4h75Ye4)”, se ha difundido profusamente en los multimedia propagandísticos de la anglósfera (controlados en su gran mayoría por los epígonos de Tel Aviv), la suprema candidez, acoplada al engaño permanente, de proponer y promover que Israel acepte las resoluciones claves de la ONU –en particular, 181, 242, 338 y 2334, que abogan por la solución de la desgracia palestina mediante dos estados hoy incompatibles– cuando ya ni siquiera el gobierno Netanyahu respeta la investidura universal de los soldados de la paz de Finul (https://bit.ly/3Y7rEOM) adscritos a la ONU en Líbano e integrados por 50 (sic) países que no pueden ocultar más su humillación ni su iracundia (https://bit.ly/3Y8Bqjr): sólo 40 (sic) condenaron. No se puede pedir a Milei que lo haga.

Tal acoplamiento de candidez con engaño, carente de elemental sindéresis, se difunde al unísono de la alta probabilidad de que Israel lance sus clandestinas bombas nucleares contra Irán, según Scott Ritter (https://bit.ly/4f0bLjW) y, peor aún, la ominosa prospectiva de una tercera guerra mundial en tres meses (Trump dixit; https://bit.ly/3NuuJDD). Sin contar la sentencia del genocidio de Israel por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU (!) y la condena como criminales de guerra de Netanyahu y su ministro de Defensa Gallant por la Corte Penal Internacional (independiente de la CIJ), el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, ha sido declarado persona no grata por el zelote canciller Israel (sic) Katz (https://bit.ly/3zXQPuY), mientras Netanyahu exige a Guterres evacuar ya a Finul para continuar su invasión a Líbano (https://reut.rs/3UagG9R).

Hasta The Times of Israel titula que “40 (sic) países que integran la Finul condenan los ataques de Israel (https://bit.ly/404rIRV)”.