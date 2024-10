A

penas cumplió 15 días en el gobierno y cuando terminó la reunión en Palacio Nacional con empresarios de México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente había amarrado una inversión de 20 mil millones de dólares. Había dudas entre los hombres de negocios sobre las reglas del juego, el paro judicial, la seguridad. “Fue una reunión muy buena –dijo Claudia– y planteamos mesas de trabajo sobre las reformas al Poder Judicial y eléctrica; se aclaró que ninguna representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario, se va a fortalecer lo que llamamos el estado de derecho, y al mismo tiempo planteamos nuestra estrategia de inversión. La Presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial, es falso, lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción”. Es quincena y le corresponde a Claudia cobrar la primera. Los contribuyentes se la pagarán satisfechos, está haciendo bien su trabajo.

Gas, cruceros, red digital de Amazon

Entre las inversiones que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció en la reunión, se cuenta la de Mexico Pacific, por 15 mil millones de dólares. Se trata de una terminal de gas natural en Sonora. Otra de la naviera Royal Caribbean, que invertirá mil 500 millones de dólares para un desarrollo turístico en Mahahual, Quintana Roo. Es el negocio de los cruceros turísticos. Por su lado, Amazon traerá 6 mil millones para su red digital, es la empresa de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo. Asimismo, Woodside Energy invertirá en conjunto con Pemex más de 10 mil 400 millones de dólares en un depósito de combustibles.

Llamado por la paz

El Canciller Juan Ramón de la Fuente; Daniel Karam, presidente del Centro Libanés, y Elías Achar Levy, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, hicieron un llamado por la paz en la convulsionada región de Medio Oriente. El cese el fuego y el inicio de negociaciones políticas entre los involucrados es el único camino serio y duradero hacia la paz , dice el comunicado conjunto. Bien por las respetables comunidades que conviven armoniosamente en nuestro país.

