Miércoles 16 de octubre de 2024, p. 27

Washington y Nueva York. Donald Trump llamó por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional o militares el día de las elecciones no para enfrentar alguna amenaza extranjera como China o Rusia, o a inmigrantes, sino para confrontar a lo que llamó el enemigo interno : sus opositores.

En comentarios que una experta sobre fascismo sugirió podrían ser un ensayo para acciones que el candidato presidencial republicano podría impulsar si llega a la Casa Blanca, a Trump le preguntaron si tenía preocupaciones por ataques terroristas o de inmigrantes el día de las elecciones. Creo que el problema más grande es el enemigo interno , respondió en entrevista con Fox News el domingo. Tenemos algunas personas muy malas, tenemos a gente enferma: lunáticos de izquierda radical . Ese enemigo , agregó, debería ser fácilmente enfrentado, si es necesario, por la Guardia Nacional, o si es realmente necesario, por los militares, porque no pueden permitir que eso ocurra .

Trump reiteró que ninguno de sus simpatizantes representa una amenaza a las elecciones libres e imparciales, a pesar de que la historia tiene otra versión; él incitó a sus seguidores a frenar el traslado pacífico del Poder Ejecutivo por primera vez en la historia del país en la elección que perdió en 2020. Al señalar a quienes representan esa amenaza , dijo que provenía de los demócratas como el candidato al senado Adam Schiff, de California, quien como diputado encabezó el proceso de impeachment de Trump.

La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, condenó las declaraciones de Trump, al comentar ayer que ponían la libertad en riesgo en este país. A la vez, su campaña utilizó los comentarios sobre el enemigo interno para una nueva ronda de publicidad electoral.

Como Orban, Modi o Putin

Estos comentarios de Trump, explicó Ruth Ben-Ghiat, historiadora en la Universidad de Nueva York, podrían ser un adelanto de lo que el republicano podría intentar si gana la elección. Realmente está ensayando, en un sentido, lo que podría hacer como jefe de Estado, lo mismo que Orban, Modi o Putin han hecho por largo tiempo , comentó en entrevista con NBC News al comparar a Trump con los mandatarios de Hungría, India y Rusia. Esto sale del libro de jugadas autocrático. Al consolidar su poder, todo lo que amenaza su poder, revela su corrupción, o difunde información que los daña de alguna manera se vuelve ilegal , agregó.

Estas advertencias no resultan sorprendentes, incluso no sólo opositores, sino altos funcionarios que trabajaron en la presidencia de Trump coinciden. Nada menos que el ex jefe del Estado Mayor –los jefes máximos de las fuerzas armadas–, cuando Trump fue presidente, contó al periodista Bob Woodward que nadie jamás ha sido tan peligroso para este país como Donald Trump . En su libro recién publicado, Woodward cita a este oficial, el general Mark Milley, afirmando: ahora me doy cuenta de que es un fascista total .