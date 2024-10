La captura de Cenobio Fuentes se cumplió luego de que el lunes en la mañana alumnos del plantel rompieron cristales de las oficinas de los Seiem y dañaron algunos automóviles para recriminar que llevan semanas solicitando a las autoridades respuesta a su pliego petitorio y no han sido atendidos.

Refirió que al acercarse a donde se encontraba Fuentes Calderón, éste le externó: los muchachos ya me dijeron lo que pasó y como estuvieron realmente las cosas, yo me encargo y habría amenazado a la testigo para no decir nada de lo que presenció. Además, la fiscalía estatal sostiene que el director omitió dar aviso a la autoridad competente del deceso del joven.

En un comunicado, la FGJEM también indicó que luego de conocer lo sucedido, personal del Ministerio Público acudió a las instalaciones de la normal de Tenería para recabar testimonios, pero al tratar de ingresar, Cenobio Fuentes dio órdenes de no impedirlo.

La comisión de esta conducta constituye en grado de probabilidad el delito de encubrimiento, el cual está tipificado en el artículo 149 del Código Penal del estado y por el cual podría alcanzar una pena de hasta ocho años de prisión , señaló.

Por otra parte, ayer en la madrugada presuntos estudiantes de la normal se apropiaron de 13 autobuses de la línea Flecha Roja que se encontraban en la terminales de Chalma y de Tianguistenco; las unidades fueron trasladadas al plantel ubicado en el municipio de Tenancingo.

El delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, Odilón López Nava, denunció que los choferes fueron obligados a llevar los camiones a Tenería, por lo que se dio vista de estos hechos a la fiscalía de justicia mexiquense.