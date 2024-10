Aunque admiten que lo de los Backstreet Boys no fue su mejor momento ( sí, no fue nuestro mejor momento ), capturar la rabia y el poder impotente de una juventud enojada ha sido la especialidad de The Offspring desde que irrumpieron en 1994. Su éxito, que coincidió con el de Green Day, allanó el camino para otros como Blink 182 y Sum 41, los cuales dieron forma a esa escena.

Juntos, Holland y el único otro miembro original de The Offspring, Noodles, forman un extraño dúo. Recientemente subieron al cantautor pop Ed Sheeran al escenario para palomear Million Miles Away con ellos, señal de que su enjundia rebelde de finales de los años 90 ya no existe. Aunque Holland con 58 años y Noodles, 61, todavía se adhieren al uniforme punk-rock de cabello de punta y decolorado.

Dexter Holland y Noodles se reunieron con The Independent para hablar de su álbum número 11, Supercharged, pero antes, pidieron educadamente no hablar de política. Mas, ante la pregunta del reportero sobre la situación en Estados Unidos por las elecciones, Holland enmudeció pero Dexter soltó: La situación política en Estados Unidos en este momento es horrible. Es simplemente terrible. Y, ya sabes, creo que a eso se suma la existencia de las redes sociales en este mundo posfactual, en el que puede aparecer un ex presidente diciendo mierdas que son simplemente falsas y un tercio del país lo creerá .

Tras cambiar su nombre a The Offspring, trabajaron durante 10 años en bares subterráneos hasta que la radio emitió una rola de su Come Out And Play de 1994 que contenía todos los planos de los futuros éxitos de la banda. El álbum se comercializó tan rápido que Noodles, que todavía trabajaba como conserje en una escuela, cuando sus videos ya salían en MTV. Holland abandonó su doctorado en biología molecular cuando todo el asunto de la estrella de rock parecía estar funcionando. La banda aprovechó esta ola de éxito hasta llegar a editar Americana, de 1998, que incluía Pretty Fly (For A White Guy).

En 2000, Original Prankster les hizo ganar millones de nuevos fanes, pero los del primer día detestaron a ese nuevo grupo más popero. Inspiró críticas, incluso de bandas de punk tradicional como la escocesa The Exploited.

Las políticas internas también marcaron a la banda: el bajista Greg K tuiteó que lo habían expulsado en contra de su voluntad, lo que resultó en una demanda que finalmente se resolvió en 2023. Despidieron al baterista Pete Parada por haberse eregido como antivacunas durante la pandemia de covid.

The Offspring ha sido una especie de grupo atípico, no del todo dentro de la escena, pero tampoco del todo fuera. No son los músicos, ni los críticos, ni siquiera los fanes a quienes intentan impresionar: son ellos mismos. “Hay un tipo dentro de uno que dice: ‘Nunca llegarás a ninguna parte’, y es a él a quien tenemos que demostrar que todavía podemos hacer música que conecte”, asevera Noodles.

La pasada década ha sido un ejercicio. Su álbum anterior, Let The Bad Times Roll de 2021, fue un conjunto de canciones rocosas que reaccionaban a la era de Trump. Por el contrario, Supercharged, es descarado y rápido, con guiños completos para sus fanes.

No se avergüenzan de sus canciones populares, y no les importa que algunas sean un poco tontas.

Pese a lo dicho de no hablar de política, Noodles aborda: Antes no podíamos ponernos de acuerdo sobre los temas. Ahora ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son los hechos, las verdades básicas. La gente vive en realidades completamente diferentes. Y es alucinante. En realidad, da miedo . Noodles dejó X en 2022, y ¿cómo es la vida sin esta red social? ¡Mucho mejor! , remarca.

Las canciones de Supercharged a menudo tienen un aire político, y el álbum posee esa energía maníaca posconfinamiento. Looking Out For #1 critica el egocentrismo de las redes sociales; Truth In Fiction, reflexiona sobre las noticias falsas y la desinformación; las dos últimas pistas versan sobre salud mental. Pero eso no viene al caso , argumenta Holland.

Todavía hay espacio para que el punk rock ofrezca algo a una juventud descontenta, y tal vez un par de estrellas de rock de sesenta y tantos años aún podrían ser las que aprovechen ese poder. Para mí, el punk rock me hizo sentir menos solo , suelta Noodles. Y luego me hizo cuestionarlo todo y mirar el mundo de otra manera. Me ayudó a mostrar el camino a través del mundo: Creo que todavía hay jóvenes que lo entenderán .

Supercharged salió el viernes a través de Concord Records.

© The Independent

Traducción: Juan José Olivares