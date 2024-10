Está atónito por escuchar que podría afectarle. Prefirió ir a entrenar y le pidió a mi gabinete que las cosas no queden así, porque no es posible dejarse calumniar y difamar de esta forma. Por esa razón vamos a presentar una denuncia , señaló la letrada.

Hemos leído la prensa. La fiscalía de Estocolmo ha emitido un comunicado, pero no permite saber si va dirigida a Kylian Mbappé. Por tanto no tengo suficiente información que me permita confirmar si se trata de una denuncia hacia su persona , añadió.

La fiscalía sí precisó que los hechos ocurrieron el 10 de octubre en un hotel de la capital de Suecia. Según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP, el lugar de la agresión fue el Bank Hotel.

El diario Expressen informó el lunes, con base en fuentes anónimas, que Mbappé es considerado razonablemente sospechoso en esta investigación, es decir, el grado de sospecha más bajo previsto en la legislación del país escandinavo, mientras los medios Aftonbladet y SVT añadieron ayer que pudieron confirmar por su parte que Mbappé es la persona investigada por violación.