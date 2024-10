Después de que López reaccionó y pudo mantenerse en pie, los representantes de la Comisión de Nuevo México querían que se retirara a descansar e insistían que no era necesario que lo llevaran a un hospital.

El verdadero riesgo –recordó Kiki– en aquella noche del nocaut al Venado fue la negativa de la Comisión de Nuevo México, que no quería hacerse responsable para el traslado al hospital donde le tenían que realizar una serie de exámenes.

El peleador recién se incorpora otra vez a los entrenamientos, tras un descanso de un par de meses, cuenta Magaña, pero no tiene planeado volver antes de febrero. Es decir, no antes de seis meses de aquel terrible impacto.

“Nos dijeron que estaba bien, que ya había reaccionado y no era necesario revisarlo en profundidad. Pero nosotros les reclamamos, nos aferramos a que tenían que hacerle una resonancia y otros estudios. Ellos querían que nos fuéramos, para así evitar hacerse responsables, porque una vez que sales de la arena, deja de ser un asun-to que involucra a la Comisión, pero nosotros les dijimos que no y que Venado iría a que lo evaluaran aunque se opusieran”, relató Magaña.

Es increíble que en Estados Unidos existan comisiones que pongan en peligro a los boxeadores con tal de no hacerse responsables por alguna lesión. Claro, no todas son así, pero las hay porque ya me ha tocado pelearme para que cumplan por el bien del peleador.

Pasados los meses, Magaña habló con Venado y le preguntó qué pensaba sobre su futuro, si deseaba continuar o si existía la posibilidad del retiro. Pero el peleador de Mexicali afirmó que si los exámenes no lo impiden, está convencido que desea seguir su carrera en el cuadrilátero.

Esa derrota ante Angelo trastornó todos los planes que tenía López. Si ganaba esa pelea buscarían a la estrella japonesa, Naoya Inoue, hoy campeón indiscutido en peso supergallo. Incluso su manejador asegura que le preguntaban desde aquellas tierras sobre tal posibilidad.

“Ahora todo es distinto, primero hay que ver el estado del Venado, aunque todo indica que está muy bien. Pero necesita regresar a probarse porque después de aquella derrota no tiene mucho tiempo; es un peleador de 31 años y a esa edad debe aprovechar lo antes posible”, comentó Magaña.

Venado López es un púgil que empezó tarde . En una carrera donde las promesas empiezan a destacar en la pubertad o adolescencia, el de Mexicali arrancó ya entrado en la veintena. Si es común que los peleadores alternen combates difíciles con algunos menos complicados, para un atleta maduro no hay tiempo para la especulación, reconoce el manejador.

Tiene una carrera en la que ha recibido muchos golpes, muchas guerras como se le dice, pero es que en este momento tiene que aprovechar para enfrentar a los mejores rivales y ganar las mejores bolsas , apunta Kiki.

Si está en orden su estado médico, nadie le puede negar el derecho a continuar de boxeador, aunque haya sido muy castigado en su carrera, expuso el manejador. Venado salió de un barrio muy pobre, la colonia Centinela, en Mexicali, Baja California. Una zona con calles sin pavimento, azotada por la marginación y por distintas formas de violencia.