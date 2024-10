El gobernante también le agradeció por el programa televisivo cultural El show de los libros, que amplió las fronteras de la literatura en la década de 1990. Gracias por soñar que la nieve ardía en el Chile que te dolió tanto , destacó Boric.

El Senado de la nación sudamericana guardó un minuto de silencio en homenaje al escritor chileno.

El Festival de Cine de San Sebastián difundió en sus redes sociales el más sentido pésame a los familiares y amigos de Antonio Skármeta .

En una conversación con la escritora Elena Poniatowska publicada en este diario, el también filósofo mencionó que con el protagonista de El cartero..., Mario Jiménez, quise sintetizar muchísimas virtudes del pueblo chileno, especialmente las de la gente más sencilla: su inocencia, su ingenuidad, su curiosidad, las ganas de trascender sus propias limitaciones, su genio creador, el humor de su ingenio, la ironía, que es irreverente frente a todo lo pomposo .

Agregó entonces: “Una de las cosas que a mí más me conmovieron y que quizá esté en la base de El cartero... fue escuchar una vez a una multitud de gente que le decía a Neruda: ‘Poemas, poemas, queremos poemas’. Ante 400 personas, gente pobre que obviamente no había comido, mineros ojerosos, pescadores, campesinos, Neruda sacó un libro y se puso a leerles poemas y la reverencia con la que lo escucharon a mí me conmovió hasta la médula y nunca se me olvidó la escena. Me di cuenta de que la gente sentía en sus poetas a sus portavoces, y entre ellos el más grande era Pablo Neruda , sentenció Skármeta.

El autor pertenece a la llamada generación de los 60. Estudió filosofía en la Universidad de Chile, donde años después trabajó de director de teatro y profesor en la Facultad de Filosofía y Educación. Skármeta fue miembro del Movimiento de Acción Popular y Unitaria en los años de la Unidad Popular. Después del golpe militar de 1973, salió del país junto con el cineasta Raúl Ruiz, primero a Argentina y luego a Alemania.

Desde el exilio colaboró activamente en denunciar la dictadura, en acciones de solidaridad con las víctimas y en la difusión de la experiencia cultural y artística en el destierro, ámbito en el fue notable su trabajo en Araucaria de Chile, una de las revistas más importantes sobre la difusión de cultura y artes de los chilenos desde el exilio.

Fue autor de una decena de novelas, obras de teatro y cuento, entre los que se hallan El entusiasmo, Desnudo bajo el tejado de una casa en Barcelona, El baile de la victoria, Soñé que la nieve ardía, La insurrección, Un padre de película, No pasó nada y Los días del arco iris.

Nuestra comunidad universitaria despide con pesar a Antonio Skármeta Vraničić, escritor, Premio Nacional de Literatura 2014, egresado de filosofía y académico de la Universidad de Chile en múltiples etapas de su inspiradora carrera que impulsó la lectura y el amor por los libros , informó la casa de estudios en la plataforma X.

Skármeta será velado en la sede del Teatro Nacional Chileno, al lado del palacio presidencial de La Moneda, en el centro de Santiago.

(Con información de Afp y Prensa Latina)