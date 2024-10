De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de octubre de 2024, p. 6

Mónica Ortiz Álvarez soñaba con las estrellas de niña, cuando su abuelo le platicaba del universo. Hoy, a sus 26 años, es la primera astronauta análoga de Oaxaca (México) y su carrera y logros son fuente de orgullo e inspiración para su país y las nuevas generaciones.

Un astronauta análogo es quien realiza pruebas en entornos naturales o artificiales para simular misiones en el espacio, ya sean en la Luna, Marte o el viaje a bordo de una nave. Hasta hace poco tiempo participaban quienes recibían el entrenamiento de astronauta o cosmonauta, pero en los pasados cinco años, gracias a la participación de organizaciones estudiantiles y programas espaciales universitarios, se ha maximizado la participación con jóvenes estudiantes o recién egresados.

Todo empezó cuando tenía cuatro años. Mi abuelo, un apasionado de la astronomía, me llevaba al campo y me contaba sobre las constelaciones y todo lo que tenía que ver con la astrofísica, obviamente en un lenguaje adaptado a mi edad , contó Mónica en una entrevista con el servicio informativo de la Organización de Naciones Unidas.

Mis padres también me fomentaron mucho en el camino de la ciencia , agregó. Ellos son médicos y sus libros de fisiología espacial me interesaban. Mi padre siempre me hablaba de las maravillas que hacía el cuerpo y sobre cómo éste se adapta en gravedad cero .

La joven originaria de San Bartolo Coyotepec, de raíces zapotecas, realizó todos sus estudios básicos en escuelas públicas de su entidad. A los 17 años empezó a tomar sus primeros cursos de astronomía, astrofísica y robótica. Su primera licenciatura fue en derecho y ciencias sociales, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pero su curiosidad y pasión por las ciencias naturales la llevaron después a la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde hizo la licenciatura en astrobiología.