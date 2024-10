Los artífices, promotores e ideólogos de las instituciones del proyecto neoliberal viven ahora en el limbo. A estas alturas no saben qué ocurrió. Les pasó por encima una aplanadora, pero sus almas en pena se piensan inmortales frente a las aplanadoras. El proyecto neoliberal está derrotado, pero los neoliberales se convirtieron en infecundos defensores de esta o aquella institución neoliberal, según la inserción de cada cual en la política. No se resignan a la muerte en curso del proyecto y de sus instituciones, lo que, en muchos casos, aún está en vías de ocurrir, como la Suprema Corte, aún dedicada a defender intereses privados corruptos, como el caso de Salinas Pliego.

Ahora tenemos intereses económicos y políticos sin representación política. El PRI y el PAN ya no les sirven, pero continúan hablando en lenguaje neoliberal y reclamando prebendas corruptas: predican en el desierto por su vuelta al proyecto neoliberal. Prédica estéril. Lo que el viento del pueblo –y los votos de Morena– se llevó, se fue para no volver. Los intelectuales orgánicos del proyecto denuncian los actos de barbarie y de destrucción perpetrados por el gobierno de Morena , haciendo caso omiso de los millones de votos que respaldan las decisiones que el actual gobierno convierte en hechos institucionales. No les gusta la democracia del presente, producto de las reglas hechas por el PRIAN.

El poder incontrovertible del PRIAN, que imponía sus decisiones sin miramientos, se secó. No existe más. La dominación de esa coalición política se vació de toda legitimidad, si es que alguna tuvo un día. Un vendaval de votos la derrumbó. PRI y PAN tienen una existencia en gran medida fantasmal. Ergo, la tiene su aparato intelectual orgánico y sus personeros que creen en las instituciones del proyecto agónico.

En tales condiciones se vuelve remoto que pueda haber un acuerdo de fondo respecto de los programas de gobierno, entre Morena y los partidos de oposición y sus intelectuales orgánicos. La más clara expresión de esa imposibilidad reside en un discurso político como el de Marko Cortés reclamando que se le entreguen direcciones generales, universidades, notarías, como contraprestación por sus servicios políticos. Y, al parecer, la corrupción de Alito supera la de Marko.