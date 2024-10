En ese sentido, refirió que la NEM apunta en la dirección correcta al poner énfasis en procesos de trabajo para entender la escuela como un proceso integral que pasa por diversos trabajos, materiales y no solamente en buscar resultados de aprendizaje como el leer rápido.

Dussel explicó que ese tipo de indicadores no mide si realmente el alumno sabe o no leer al sólo contar cuántas palabras se enuncian en un minuto y no se enfoca en la comprensión.

Condiciones laborales

Por otra parte, Elsie Rockwell Richmond, investigadora del Cinvestav, señaló que sigue pendiente mejorar las condiciones laborales del magisterio, pues esto les permitirá enfocarse en el trabajo pedagógico, al destacar que muchos profesores dan tiempo adicional y recursos propios para lograr el desarrollo de una educación digna.