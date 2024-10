Parece increíble, pero puedo confirmar que es cierto, que se han dado casos de reclamos a ciertos investigadores porque trabajan demasiado ... Lo curioso del caso es que ello no se manifiesta en los ingresos, sino más bien en que se nota enseguida quién trabaja y quién se dedica primordialmente a una grilla precisamente para no hacerlo, la mayoría de los casos ya sea por flojera o por incapacidad.

No hace mucho asistí a la ceremonia de despedida de un miembro del INAH, que se incorporaba a la jubilación, en la cual éste presumió que no había publicado nunca ni una línea... No lo creerán: un nutrido grupo le aplaudió como si ello fuera un acto heroico.

No es difícil caer en la cuenta de que esta cauda de holgazanes, abrazados a los respectivos sindicatos, son los que se definen como centaveros , chantajistas y solapadores de su nulo compromiso institucional.

Pero no para ahí la cosa. Al clímax se llegó recientemente, cuando dos ex secretarios generales del sindicato de académicos se robaron o malversaron el dinero del seguro de gastos médicos mayores y el último de ellos desfalcó a su propio sindicato 15 millones de pesos, obligando al director a salir al rescate de los investigadores que requerían de su seguro.

Aparte de la estafa a la institución que representa su propia holganza, incluso le meten la uña al dinero que corresponde a los agremiados. Ello no deja de constituir un acto de traición a la clase trabajadora que pregonan defender.

Tales sujetos patentizan que se requiere en el INAH una limpieza de tipos fáciles de localizar, simplemente revisando cuál fue su producción académica durante los últimos años.