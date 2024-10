La ACdP no sólo es una férrea defensora de la Hispanidad. También promueve la importancia de la reina Isabel I de Castilla (1451-1504), a la que diversas organizaciones católicas han buscado por décadas convertir en santa. Todos sus intentos han fracasado. Elevarla a los altares no lo han intentado ni siquiera los pontífices ultrarreaccionarios. Entre los hechos que impiden esa canonización hay dos fundamentales: ella decretó la expulsión de los judíos del territorio español y, a la vez, estableció allí la Inquisición, que también cobró sus víctimas en América.

Y no solamente eso, también llevaron la promoción de la dignidad humana que nace de la fe católica hasta los pueblos indígenas, sometidos a la opresión de imperios sanguinarios .

Para la ACdP los conquistadores no fueron en 1492 ni genocidas ni esclavistas . Por el contrario, son héroes y santos”. Y lo expresan por medio de 200 carteles colocados en marquesinas y vallas publicitarias de las principales ciudades de España y lugares importantes.

▲ ¿Feliz día? Ahora resulta que se cambian los paradigmas que se manejaban antes. Foto La Jornada

Organización de extrema derecha, vinculada con el partido Vox de esa misma tendencia; defensora del legado del dictador Francisco Franco, la ACdP da voz también a Eduardo Verástegui, a quien presenta como actor, director, productor de cine y Premio CEU Ángel Herrera Ética y Valores. Además, conocido por ser un defensor de la vida y la familia .

Menciona el proyecto que Verástegui ha impulsado los últimos ocho años: The sound of freedom , donde denuncia la trata de niños para explotación sexual. Y algo no menos importante: su trabajo para crear el año próximo en México un nuevo partido político, que defienda, desde el Evangelio, los pilares fundamentales de la sociedad .

Nada santos los que tuvieron la suerte de toparon con América. Sí genocidas y esclavistas que impusieron su ley con la cruz y la espada. Que acabaron con la vida de 17 millones de habitantes. Eso lo recuerdan muy bien especialmente los pueblos originarios. Y qué necedad negar que la corona española saqueó por más de tres siglos la enorme riqueza que en oro y plata existía en Mesoamérica.