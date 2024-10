P

areciera que el intrigoso Claudio X. González logró colarse a la entraña misma de Morena y desde ahí pone piedritas en el camino de la reforma judicial. ¿O cómo explicar lo inexplicable? Un descalabro duro es el error que apareció en el texto ya reformado de la Carta Magna; se les pasó eliminar un artículo que choca con otro en el proceso de la elección de la presidenta de la SCJN. Tendrá que ser objeto de otra reforma, siguiendo todo el proceso aprobatorio: Senado, Cámara de Diputados y Legislaturas estatales. El constitucionalista Ricardo Monreal no ha dado una explicación fehaciente. El gazapo será tema de análisis sarcástico en las facultades de derecho. Por otro lado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito acordó levantar hoy el paro que lleva casi dos meses. Sin embargo, líderes de los divididos empleados dicen que si saben contar no cuenten con ellos. No regresarán al trabajo. Es un día clave. Si no fuera por la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de cumplir el mandato que recibió de los electores en el sentido de llevar a cabo la reforma el proyecto ya hubiera naufragado. Y faltan varias etapas.

Perdieron nuestros gallos

Se quedaron en el camino Ernesto Zedillo, Agustín Carstens y José Ángel Gurría, los aspirantes mexicanos al Premio Nobel de Economía y creadores de distintas tesis para crear pobreza y desigualdad. El premio fue otorgado a tres economistas por sus estudios empíricos y teóricos sobre la prosperidad. Se trata de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson. La Real Academia Sueca de Ciencias destacó que 20 por ciento de los países más ricos del mundo son 30 veces más ricos que el 20 por ciento más pobre . Acemoglu, un académico estadunidense de origen turco, y Johnson, de origen británico, trabajan en Instituto Tecnológico de Massachusetts, mientras Robinson, también británico, es profesor de la Universidad de Chicago. Ni modo, paisanos, a la otra.

No aprenden