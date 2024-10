I

srael y Estados Unidos suben su apuesta por llevar a Medio Oriente a una guerra total y a extender el genocidio que el primero perpetra con las armas provistas por el segundo. Además de continuar sus ataques sistemáticos contra civiles en la franja de Gaza, Tel Aviv ha emprendido una escalada de sus operaciones en Líbano, cuyo territorio bombardea de forma cada vez más desmesurada e indiscriminada. En una ampliación de sus operaciones a toda la superficie libanesa, ayer asesinó a por lo menos 21 personas en la ciudad norteña de Aito, de mayoría cristiana, donde un misil destrozó una casa alquilada por desplazados; fue una muestra más del operar de las fuerzas armadas israelíes, que obligan a los civiles a huir de sus hogares para después aniquilarlos en los sitios que vanamente usaron de refugio.