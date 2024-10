Señala: “Ahora está por llegar su turno. Quienes formaban parte del grupo se han sentado juntos, como se juntan los seres humanos en una desgracia. ¿Por qué no logra quitarse de la cabeza los diálogos de La honesta persona de Sechuán?

“Tal vez porque todo esto semeja lo mismo: el reto de ser mejor persona y ser buena, vivir mejor sin dejar la honestidad como valor humano. Ya sólo faltan dos personas para que les toque presentarse. Usted hace un cálculo rápido: están quienes pueden hacer los personajes: está Shen Te–Shui Ta, y usted confía en que recuerde los diálogos; están los dioses, están Wang, Sun y Shui Fa. Pero, ¿y la escenografía? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde? Ya les toca. Entonces su grupo y usted se dan cuenta de que enfrentan el reto mayor en su profesión: con sus actuaciones deben conseguir que el público se imagine la escenografía. Ésta es la historia de una mujer que también era hombre que también era mujer y así , inicia usted parándose en medio de la cancha de baloncesto”.

Más adelante, expresa: “Usted solía ser escritora. Ya saben: poesía, cuentos, alguna novela. No era fácil. ¿Las becas? ¡Bah!, ésas siempre eran para quien sabía relacionarse… y adular con constancia y certeza. ‘El problema es la paga’, escuchó decir a los teatreros en el comedor que se llama ‘Atásquense que hay lodo’. ¿O es ‘ahora o nunca’?

Usted recuerda aquella conferencia que impartió en una universidad. ‘Quien escribe cuenta historias. No más, pero tampoco menos’, así iniciaba. Todo eso quedó atrás. Paradójicamente, el día antes usted escuchaba a Bob Dylan profetizando: How does it feel / how does it feel? / To be on your own, / with no direction home / A complete unknown, / like a rolling stone”.