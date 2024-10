Alonso Urrutia y Emir Olivares

Para un mejor aprovechamiento de la relocalización de empresas extranjeras y que la captación de esa inversión en México sea algo más que un indicador económico, en esta administración se impulsarán los polos de desarrollo para que estos recursos se traduzcan en bienestar, buenos salarios, vivienda, infraestructura y acceso al agua potable, que serían las condiciones para que se den estos flujos de capitales, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que estas inversiones en México no representan competencia dentro del marco del tratado comercial de América del Norte. Entre nosotros no hay competencia; esa es la virtud del tratado. No es que México compita con Estados Unidos y esté quitando inversiones a Estados Unidos, sino que nos complementamos en este tratado comercial que permite que haya inversión en México, en Estados Unidos y en Canadá.