La gente tiene el derecho a manifestar su sentir. Mi trabajo está expuesto a eso, va junto con el salario. Estoy muy alerta de las cosas que dicen alrededor. Soy autocrítico. Lo que me ocupa hoy es saber elegir, equivocarme lo menos posible.

Estados Unidos llega a este partido con las bajas de Christian Pulisic (AC Milán), Weston McKennie (Juventus), Marlon Fossey (Lieja), Ricardo Pepi (PSV) y Zack Steffen (Colorado Rapids).

A pesar de ello, el técnico argentino Mauricio Pochettino lleva las cosas con tranquilidad. Los procesos también deben tener un poco de calma , señala sobre la actualidad que enfrenta el Tricolor.

Entiendo la situación del momento. Me da la sensación de que en México los resultados tienen que haber sido para ayer, no para mañana. Hay que entender que no es la final de la Copa del Mundo, esto no cambia la visión de las cosas de ninguna de las partes .

Los boletos para asistir esta noche al estadio se agotaron desde finales de agosto, reportaron las autoridades.

Aguirre encuentra en ese dato un nuevo examen. Quiero ver quién, ante el silbido de la propia afición tiene los arrestos para estar en la selección , advierte, tajante. Es muy bonito que te aplaudan y que te pidan autógrafos, pero también se ve al jugador cuando la gente muestra su descontento. Ése vale. En cambio, el que se esconde o quiere que ya se acabe el partido no me sirve .

El partido servirá como homenaje al cinco veces mundialista Andrés Guardado, quien disputará por última vez un compromiso con el Tricolor.