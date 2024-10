▲ El sociólogo, sobreviviente de la represión de 1968, dio a conocer su libro Senderos de vida. Foto Yazmín Ortega Cortés

Los años que terminan en ocho son protagónicos: 1968, 1988 y el 2 de julio de 2018, un movimiento y una expresión libertaria en el plano político-electoral de una especie de revolución pacífica moderada, consecuente, que encabezó el líder social Andrés Manuel López Obrador.

Se congratuló de que cuando Claudia Sheinbaum ganó la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México realizó en la estela de Tlatelolco una expresión de solidaridad con el movimiento de 1968 y, en nombre del gobierno capitalino, pidió perdón. Ahora lo repite como primera Presidenta del país. Es algo que hay que celebrar .

Me acusaron de matar a nueve soldados

Saldívar dijo que así hay que seguir adelante, pues la historia no culmina aquí: “son pasos que se han dado de manera lenta, pero firme, en que se ha avanzado en términos de las libertades democráticas, de expresión y, sobre todo, del respeto a los derechos humanos. Incluso, antes no existía la noción de estado de derecho.

No puedes imaginar. Prueba de ello es cómo me echaron todo el Código Penal encima y los jueces avalaron lo que las procuradurías señalaron y de lo que los llamados ministerios públicos nos señalaron. Fui acusado de haber matado a siete o nueve soldados, estando en la plaza desarmado, con este físico, etcétera. Era risible, era una locura.

El profesor universitario agregó: no había juez que nos defendiera. Estaban en nuestra contra. No recibían consigna, ellos sabían perfectamente lo que tenían qué hacer. ¿Cuál autonomía del Poder Judicial? Ahora que está esa pugna, me río de la gente que cree que alguna vez fue autónomo .

Sintetizó: En 1968 era un mar de represión. La prensa estaba en contra de nosotros, el Poder Judicial estaba en contra de nosotros, las procuradurías, el Ejército, y luego dentro de la cárcel nos reprimen. Ya era demasiado .

En Senderos de vida incluyó un apartado por los 42 días de huelga de hambre que hicieron los presos políticos y la visita del obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, junto con Pablo González Casanova y otros personajes que pidieron una ley de amnistía a principios de 1970, así como el capítulo de la noche de los apaches, cuando se permitió un enfrentamiento entre los presos comunes y los políticos en el palacio negro. Eso realmente es para contarse. Nosotros lo vivimos, lo sufrimos .

Saldívar concluyó: “Cuando los de la Comisión de la Verdad me entrevistaron, hace más de un año, me preguntaron: ‘¿cómo se siente: héroe o víctima?’ No, no soy ni héroe ni víctima. Soy un sobreviviente de la lucha por la causa popular. Aunque hayamos pasado por esa represión, el infortunio, la cárcel no se la deseo a nadie”.