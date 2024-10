Necesitamos ser más estrictos, implementar una ley que los sancione quitándoles la patente porque no podemos ser nobles si están actuando mal, hay que endurecer las sanciones en caso de que no esté haciendo bien las cosas y se estén prestando para todo esto, es algo que tenemos que hacer a la de ya , comentó al aclarar que los notarios no son funcionarios públicos.

Actualmente, la Ley del Notariado de la Ciudad de México prevé cuatro tipos de sanciones en caso de que alguno incurra en irregularidades: amonestación, multa, suspensión temporal de funciones y retiro de la patente, las cuales se aplican de manera gradual según la gravedad de cada caso.

Hasta el momento, se desconoce oficialmente si las autoridades han retirado la patente a algún notario público, pues si bien hay más de 200 quejas que ya han causado estado, las autoridades no hacen transparentes las sanciones contra ellos.