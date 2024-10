U

na buena y gran noticia: El proyecto de ampliación de las redes ferroviarias de pasajeros es más que gratificante, ya que la posibilidad de ver a los trenes recorriendo el país, es una señal de desarrollo y crecimiento para la población.

Al final de cuentas, el empresario saqueador profesional y ex presidente Ernesto Zedillo no se saldrá con la suya, porque los trenes están regresando. Y no sólo se trata de una posibilidad de mejorar el ambiente, también se beneficiarán miles de personas, pues aumentan las posibilidades de incrementar el comercio, el intercambio y el rencuentro social.

Se trata además de un sentido reconocimiento a todas aquellas personas que dieron la lucha durante años por defender nuestro patrimonio. Muchos sufrieron persecución, cárcel y atentados a la integridad física y mental por mejorar las condiciones del gremio ferrocarrilero. Sin duda, este fue un episodio admirable de la histórica lucha sindical, con el inolvidable Valentín Campa.

La conexión del país a través de los ferrocarriles será de gran utilidad para el desarrollo de toda la población, en general. Son múltiples las posibilidades de utilidad. Mejorarán tantos aspectos sociales y económicos como lo decida el público usuario.

Tenemos múltiples ejemplos del enorme apoyo de los trenes a nivel mundial. En Europa, Asia, África y Norteamérica son parte de la movilidad principal. Recordemos los trenes hospitales, los que llevan alimento y medicamentos a lugares distantes, incluso los trenes escuela, en fin, son muchas las posibilidades.

Decíamos en el artículo ¿Otro aeropuerto o más ferrocarriles? de La Jornada del 29 de julio de 2018 que, a los que han hecho negocios, directamente o por convenios amañados con el nuevo aeropuerto Benito Juárez de la CDMX, les urge terminarlo a como dé lugar. Hoy, en el año 2019, se padecen los errores de la mala construcción de ese proyecto. Pero, además, no mejoró en nada el aeropuerto en su conjunto y, sí fue una pérdida monetaria muy grande. La opción era la reactivación de los trenes. Pero, los gobiernos neoliberales no tenían en cuenta las necesidades de la población, lo que les urgía era concretar sus negocios turbios.

El débil argumento de estos gobiernos era que los trenes tardan mucho más tiempo que los aviones. Tal vez no se enteraron que ya en otros países estaban utilizando los trenes eléctricos de gran velocidad.

Los trenes rápidos serán la gran novedad para la población mexicana y, a largo plazo, el gasto invertido se convertirá en un gran ahorro para la economía familiar usuaria, como para el gobierno y para los que vienen.

Sabemos que China ha presentado una buena propuesta de inversión en el país. Tanto Rusia como otros países de Europa pueden otorgar a México el apoyo tecnológico en cuanto a la fabricación de trenes de alta velocidad. Sólo es cuestión de estudiar propuestas y aprovechar las experiencias de otros países.