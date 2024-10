Se cuenta que un político tamaulipeco le contó su deseo de ser presidente municipal de su pueblo, a lo que Ruiz Cortines contestó: ¿Pero cómo me dice que quiere ser presidente municipal, si usted jamás en su vida ha trabajado?

Cuando se inicia la auscultación para seleccionar a Adolfo Ruiz Cortines como candidato a la Presidencia, en 1951, no hubo duda en pensar que él era el hombre necesario.

Atajó conflictos; eficiente operador, fue labrando un peldaño aún más alto en su carrera política. Se hizo reconocer por su frase: No siembro para mí, siembro para México .

El Presidente, que realmente le tenía afecto, hizo lo posible para que fuera candidato: le agradaban las respuestas rápidas e ingeniosas y así lo era él también.

Otra historia parecida es la de otro político local que perdió una elección, y, al saberlo, Ruiz Cortines lo buscó, y como si se enterara en el momento lo recibió con una sorpresiva exclamación: ¡No me diga, compadre, no me diga que perdimos!

Como buen veracruzano, era irónico y malhablado en privado. Se cuenta que en una ocasión dijo: Mira, los viejos hablan de lo que hicieron, los pendejos de lo que van a hacer; por lo pronto, haz las cosas como debes, y no te anticipes .

La otra que se conoce: Joven listo tira a pendejo; viejo pendejo tira a listo .

Hablaba así sólo delante de los que le inspiraban confianza; se dice que cuando lo hacía, con una mueca picaresca, volvía la mirada al respaldo de la silla presidencial y, dirigiéndose al águila del escudo nacional, se disculpaba diciendo: Perdón, investidura . Ese era el Presidente que me llamaba de regreso a mi país y a un nuevo destino, pensó Bosques.

Seguimos empacando y me aparecen las páginas que me persiguen:

“Diré con épica sordina:

La patria es impecable y diamantina.

Suave Patria: permite que te envuelva

en la más honda música de selva

con que me moldeaste todo entero…

Suave Patria: te amo no cual mito,

sino por tu verdad de pan bendito…”

* Embajador de México en Cuba