A su juicio, un lanzamiento de armas convencionales no le harían cosquillas a Irán, como sería el caso de bombas de gravedad termonuclear táctica B-61 –transportadas por bombarderos B-2– o por las ojivas nucleares tácticas W72/D2 de bajo contenido atómico lanzadas por los submarinos Trident.

Más allá del notable análisis de Thierry Meyssan, quien conoce como pocos la jerarquía de la teocracia persa –asevera que el asesinato del líder chiíta libanés Hassan Nasrallah de Hezbollah fue perpetrado por los elementos del Mossad que operan dentro del régimen iraní ( https://bit.ly/483oSym )–, el connotado inspector nuclear estadunidense Scott Ritter (SR), quien no encontró las hilarantes armas de destrucción masiva de Sadam Hussein que fueron pretexto de la guerra de Estados Unidos contra Iraq, aborda en un estrujante video ( https://bit.ly/3U77i6R) la alta probabilidad de que Israel lance sus bombas atómicas clandestinas a uno de los principales sitios del proyecto nuclear pacífico de Irán en Fordow ( https://reut.rs/3Uai64q ), en las entrañas montañosas de Irán.

A juicio de SR, sería un suicidio del genocida maniático Netanyahu lanzar sus bombas nucleares contra Irán, que tomaría las represalias apropiadas que llevarían a la destrucción de Israel ( La caída de Israel , https://bit.ly/4dLFGLy). SR afirma que la represalia iraní cobraría la vida de 12 ( sic) millones en Israel –seguramente agregó a los palestinos de Gaza y Cisjordania– y que ¡en total aniquilaría a 100 ( sic) millones de seres humanos en todo el Medio Oriente!: si bombardean a Irán será el fin de Israel (minuto 18) .

A menos que asistamos a una nueva coreografía de toma y daca entre Israel e Irán –que no toque las instalaciones nucleares de Irán ni su infraestructura de hidrocarburos–, suena muy extraño que en esta secuencia de represalias, a EU se le haya ocurrido estacionar inmediatamente un sistema antimisiles Thaad en Israel para repeler la respuesta iraní (https://es-rt.com/Jd85).

Si no se trata de un teatro kabuki de Biden, suena inverosímil que los estrategas militares de EU ignoren que el sistema antimisiles Thaad colocado en Israel no puede detener a los imparables misiles hipersónicos de Irán, cuyo principal objetivo sería el reactor clandestino nuclear de Dimona, sin necesidad de arrojar las bombas nucleares que todavía no posee.

