Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 13 de octubre de 2024, p. 19

Buenos Aires., El presidente Javier Milei de la ultraderechista La Libertad Avanza atacó nuevamente a las universidades y aseguró que los estudiantes –quienes mantienen tomadas facultades en todo el país– son rehenes de los rectores, durante el acto para rebautizar el Centro Cultural Kirchner con el nombre de Palacio de la Libertad Domingo Faustino Sarmiento.

Por otra parte, el gobierno anunció que se sumó formalmente a las Fuerzas Marítimas Combinadas, integradas por 46 países bajo las órdenes de un comandante de Estados Unidos y un vicecomandante de Reino Unido, para garantizar la circulación en algunas de las vías comerciales en Medio Oriente, en un contexto de guerra total.

Además, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para remplazar artículos de la Constitución a fin de favorecer la propiedad privada, marco jurídico que le permitirían avanzar en sus proyectos de destruir al Estado nacional , en opinión de analistas.

Ante una inmensa sala vacía, después que en estos últimos días Milei y su hermana fueron abucheados por centenares de personas, el presidente de la Cámara de diputados Martín Menem fue también escrachado en Río Gallegos provincia de Santa Cruz y le arrojaron huevos; lo mismo sucedió en Rosario ayer donde fue atacado con piedras, una muestra de que la paciencia popular está llegando a su fin.

Rodeado de parte de su gabinete y con un enorme operativo de seguridad, Milei llegó al ahora ex Centro Cultural Néstor Kirchner y fue nuevamente abucheado; se lo vio muy nervioso, leyendo su discurso para atacar a las universidades públicas.