Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 13 de octubre de 2024, p. 20

Chilpancingo, Gro., La reforma constitucional en materia indígena sólo reconoce, de manera limitada, que los sistemas normativos regulan conflictos internos, no homicidios ni secuestros, informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, al iniciar los trabajos por el 29 aniversario de la la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Ayer, en un acto en Tepango, municipio de Ayutla de los Libres, explicó que sólo se agregó que la jurisdicción indígena se va a respetar, pero los jueces nos han golpeado y nuestras facultades son de conflictos internos, muy restringidas .

Detalló que en la reforma tampoco se consideró la propiedad de la tierra y el territorio; todas estas superficies bonitas que tenemos no son nuestras, de acuerdo con las leyes, y había la oportunidad para que se incorporara, pero no se hizo. Es decir, a los pueblos indígenas sólo se nos respeta nuestra música, nuestros vestidos, pero cuando les decimos que queremos ser gobierno, ya no quieren que tengamos el poder, no nos reconocieron, ni que seamos propietarios de nuestras tierras y nuestros bienes naturales .