Octavio Olvera

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 13 de octubre de 2024, p. 7

Caminar por los barrios de Iztapalapa es visitar una exposición permanente de arte urbano. En sus avenidas y calles se aprecian muros convertidos en lienzos con sorprendentes pinturas. Desde 2018 a la fecha la iniciativa Iztapalapa Mural, implementada por la ex alcaldesa Clara Brugada y actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), ofreció a los habitantes de la demarcación reivindicar el espacio público como el derecho a la dignificación y embellecimiento a través de la pintura que ejecutan los propios vecinos.

El proyecto, el más grande en su tipo en Latinoamérica, ha permitido que niños, jóvenes y adultos transformen su entorno plasmando sus tradiciones, vivencias y anhelos que se traducen en una crónica barrial de un momento histórico donde la participación activa de sus habitantes genera nuevos tejidos sociales.

A la fecha se han realizado cerca de 10 mil murales equivalentes a 372 mil 518 metros cuadrados de superficie. El último de ellos, hecho por el artista urbano Yago, está dedicado a Jesús Villaseca Chávez, maestro fotoperiodista de La Jornada de 2001 a 2021, dos veces ganador del Premio Nacional de Periodismo durante ese periodo, y actual director de la Escuela de Cine Comunitario Pohualizcalli. La obra fue inaugurada con una ceremonia donde destacó una vistosa coreografía montada por los lanzafuego Edgar Espinosa –padre e hijo–, Juliancito y Jesús, artistas escénicos que laboran en la zona.

Identidad social

La obra de Yago tiene la firme intención de interactuar de manera espontánea con la gente que transita por las calles, provocando respuestas de identidad social con una comunidad que busca salir del estigma a través de la creación.

Su historia de vida es un claro ejemplo de ello. Un muchacho que creció en los barrios bravos de Iztapalapa, sobresaliendo entre el temible entorno urbano. Su primera opción de despuntar fue probando su bravura en las organizaciones locales para delinquir y ser un vato pesado entre la banda . Adolescente aún, debido a su inteligencia y valentía, le ofrecieron convertirse en sicario de alguna célula criminal de la zona. Pero esa misma agudeza mental lo hizo recapacitar y redirigir esfuerzos para salir de su circunstancia.