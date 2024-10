Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 13 de octubre de 2024, p. 14

Aunque una gran parte de los trabajadores sindicalizados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) buscan un cambio en la dirigencia sindical, el comité actual ha impedido la renovación valiéndose de diversas irregularidades en el proceso interno, denunciaron agremiados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm).

En entrevista con La Jornada, los denunciantes –quienes prefirieron no revelar su identidad por temor a la represalias– señalaron que la renovación es necesaria no sólo por la pérdida de derechos laborales, sino también porque la dirigencia actual (que fue relecta) apoyó la reforma energética de 2013 que impulsó el ex presidente Enrique Peña Nieto, misma que fraccionó a la CFE en pequeñas empresas.

El grupo de sindicalizados explicó que el pasado 18 de julio se realizó la eleccción para renovar el comité ejecutivo nacional del Suterm, proceso que se origina de la reforma laboral de 2019, la cual permite a los trabajadores elegir a las dirigencias sindicales por medio del voto libre secreto, personal y directo.

Destacaron que el actual comité, encabezado por Víctor Fuentes del Villar, quien ocupa el cargo desde 2005, no sólo adelantó la elección, sino que fue un proceso en el que se documentaron muchas inconsistencias .

Explicaron que cuando la Comisión Nacional Electoral del Suterm emitió la convocatoria para la elección el primer error fue hacerlo bajo los estatutos de 2019, los cuales ya no están vigentes , lo cual transgrede el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que faculta a las organizaciones obreras a redactar sus propios estatutos y escoger a sus dirigentes.

Lo hicieron apresurado, emiten en junio (la convocatoria) y el 18 de julio fueron las elecciones, dieron solamente 10 días para hacer proselitismo , señalaron, lo cual dificultó a todas las planillas que contendieron dar a conocer sus propuestas.

Los trabajadores acusaron que la dirigencia nacional utilizó a los secretarios seccionales para hacer campaña en cada una éstas, donde dieron regalos a los trabajadores y se entregó propaganda, sin especificar si los recursos utilizados provinieron del mismo sindicato o de la planilla.

Las otras dos planillas que se inscribieron en estas elecciones no tuvieron recursos. La empresa facilitó permisos con goce de salario para hacer proselitismo.

Resaltaron que también existe evidencia que se utilizaron vehículos oficiales de la CFE –durante las jornadas de trabajo– para colocar propaganda de la planilla oficialista, la planilla 1 .

Explicaron que debido a que el Suterm también representa a sindicatos conexos, es decir, empleados del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), así como personal de agua y drenaje en Monterrey, se emitió un oficio para que las casillas abrieran de 6 de la mañana a 5 de la tarde para no interrumpir la actividad productiva, pero para los trabajadores de agua y drenaje de la capital de Nuevo León cerraron a las 11 de la mañana. Las urnas se concentraron en un local sindical sin que estuviera una autoridad laboral para supervisar que ocurrió con ellas.