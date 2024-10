M

e solicitaron leer un libro colectivo en el que se cuenta con un ensayo cuyos autores -anónimos desde luego- plantean que la productividad en Estados Unidos ha experimentado un descenso prolongado.

Ahí se asegura que la eficiencia de capital y trabajo no sólo no ha experimentado el dinamismo registrado en otras regiones del mundo –China, India y Corea del Sur, entre otras, y sólo a manera de ejemplo–, sino que ha vivido periodos prolongados de estancamiento y descenso. Y a veces de vaivén pronunciado, pero con resultante a la baja.

Debo decir que los datos crudos oficiales –que ofrecen el comportamiento de cierto largo plazo (1947 a 2024)– muestran que la relación del output por trabajador o del output por hora trabajada registra un ascenso continuo desde mediados y fines de los cuarenta hasta -al menos- inicios del 2008.

Es cierto –los autores lo señalan– que a partir de la severa crisis de 2008-2009, la resultante de estas mediciones de productividad es un estancamiento.

Podríamos decir, incluso, que ha sido de carácter secular, dado que se trata de casi veinte años. En ellos se percibe de manera nítida altas y bajas, pero la resultante es un comportamiento estancado. Y eso –notémoslo de manera relevante– a pesar de un incremento notable de la capacidad instalada. No tan notable, evidentemente, como el registrado de inicios de 1993 a mediados del 2003, pero notable.