Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 13 de octubre de 2024, p. a10

La multimedallista Amalia Pérez confió en que la llegada de Rommel Pacheco a la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) beneficie al deporte adaptado, toda vez que en la pasada administración, encabezada por Ana Guevara, éste redu-jo significativamente su nivel, lo cual se vio reflejado en la cantidad de preseas obtenidas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde se ganaron menos de las esperadas .

En la reciente justa veraniega, la delegación paralímpica tricolor, integrada por 67 atletas, consiguió 17 medallas: tres de oro, seis de plata y ocho de bronce.

Mientras en Tokio 2020, donde la conformaron 60 deportistas, obtuvo 22 preseas: siete de oro, dos de plata y 13 de bronce; con lo que se habían superado los resulta-dos de Río 2016 (15 medallas) y Londres 2012 (21).

En la gestión de Ana hubo mucha gente que estuvo a su lado asesorándola, pero no daba el ancho, ella metía las manos al fuego por esas personas y las siguió manteniendo ahí no sé por qué compromisos, pero la historia está en los resultados, el deporte paralímpico bajó el nivel, no dimos las medallas que teníamos que dar, se descobijaron muchas cosas y lamentablemente los que quedamos en medio de todo esto somos los deportistas, pues debemos entregar resultados nos guste o no la forma en que se manejan las cosas , señaló la halterista.