Destacó que los tiempos han cambiado, pero el compromiso con la izquierda sigue intacto. Esta generación no produjo muchos traidores, resistimos bastante bien , insistió, refiriéndose a los logros y las decepciones de aquellos que han permanecido firmes en su convicción de transformar la sociedad.

Ese espíritu es lo que impregna su obra: una memoria colectiva de compañeros que no traicionaron sus ideales , aunque reconoció que algunos sí lo hicieron, los menos, pero que destacan por haber traicionado tanto en el pasado como en la actualidad.

El ejemplar que presento, explicó el también historiador, busca relatar las anécdotas de una generación que no se arrepiente de haber sido de izquierda, sino que está orgullosa de seguir siéndolo. Nuestro paso por la izquierda es un paso gozoso y festivo, a pesar de los muertos, los encarcelados y los perseguidos , afirmó al subrayar el carácter alegre y combativo de quienes protagonizaron las luchas sociales de las últimas décadas.

Taibo II, con su estilo irreverente y nostálgico, narró cómo ese amigo se compró un Mustang, se vistió con un traje de tres piezas y terminó estrellando el auto en la puerta del Palacio Nacional. En aquellos años había que tener cuidado, pues no era un palacio muy democrático , bromeó.

Al final de la presentación, no faltaron las risas y los aplausos. Taibo II afirmó que, a pesar de los obstáculos, el espíritu de la izquierda permanece incorruptible, con el mismo ímpetu de lucha que los llevó a ser protagonistas de las batallas que dieron forma al presente.

El director del FCE participó después en la charla Los retos de la 4T: ¿De dónde venimos?, la cual también convocó a Alejandro Encinas, Elvira Concheiro y Pablo Gómez en el Foro Elvia Carrillo Puerto.

Ambas actividades transcurrieron bajo un cielo despejado y clima soleado. Desde el mediodía, los primeros lectores comenzaron a llenar el primer cuadro de la capital mexicana, ansiosos por disfrutar de su pasión por los libros. Las avenidas circundantes al Zócalo resonaban con la energía de familias, amigos y parejas que, con entusiasmo, recorrían los estands de las editoriales.

El ambiente fue festivo y acogedor, con una destacada presencia de jóvenes que, entre risas y conversaciones, hojeaban gran variedad de títulos. Mientras algunos buscaban recomendaciones de clásicos, otros preferían lecturas contemporáneas o novedades literarias. Sin embargo, representantes de módulos señalaron en entrevista que, para ser fin de semana, hubo poca asistencia en comparación con otros años .

Silvia González, vendedora de 43 años, comentó que, aunque su empleo le deja poco tiempo libre, decidió visitar la feria con la esperanza de empezar con un género ligero. Voy a comenzar con cuentos, así puedo leer por episodios y no me pierdo tanto si no tengo tiempo seguido .

Humberto Jurado Álvarez, historiador de 29 años, ha sido visitante recurrente de la FIL desde hace varios años. Siempre vengo a comprar libros y a descubrir las novedades , comentó.

Normalmente, me enfoco en títulos de historia, pero esta vez estoy buscando mangas de la editorial Panini, ya que colecciono series. Espero encontrar buenos descuentos, como en ocasiones anteriores, cuyo precio osciló entre los 120 y 150 pesos.

En un ambiente de algarabía, los asistentes disfrutaron de una jornada repleta de libros, cultura y buena compañía. Este año, el encuentro literario ofrece casi 300 actividades para todos: desde los más pequeños (con cuentacuentos), hasta los lectores ávidos de novedades editoriales y ediciones difíciles de conseguir.