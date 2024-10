L

a monarquía hispánica sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la esclavitud, los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica . Éste era uno de los extractos de la proposición de ley que Vox presentó en el Congreso español en 2021 para homenajear la figura de Hernán Cortés al cumplirse 500 años de la Conquista de México, que pretendía también obligar al gobierno mexicano a garantizar el adecentamiento de su sepulcro. Una iniciativa que, en cierta medida, respondía al nuevo reclamo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para que las autoridades españolas pidieran perdón por la Conquista de México.

La globalización neoliberal ha generado una fuerte crisis de legitimidad del Estado-nación que ha entreabierto la caja de Pandora de las neurosis identitarias, hábilmente explotadas por los autoritarismos reaccionarios. Tales fuerzas utilizan la guerra de los mitos e identidades que la uniformidad mercantil estimula para vehicular un discurso excluyente a favor de una comunidad nacional imaginada. Para ello, se urge a defender una cruzada por la búsqueda imaginaria de los orígenes, del arraigo y las pertenencias; recuperar los orígenes míticos del imperio español en un momento en que nos encontramos ante una auténtica vuelta de los discursos y constructos ideológicos coloniales enmarcados en un nuevo reparto del mundo.

En este sentido, el combate por la historia juega un papel fundamental en la neurosis identitaria que atraviesa a la extrema derecha en general y a la española en particular. Más aún desde el proceso independentista en Cataluña y las manifestaciones antirracistas y anticoloniales después del movimiento internacional que se generó por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y que dieron lugar a una revuelta iconoclasta contra estatuas de militares, colonizadores y esclavistas.

Los ataques iconoclastas supusieron una revisión y reflexión pública sobre el legado histórico de la colonización, el racismo y el esclavismo, que obtuvo la airada respuesta de las élites y partidos de extrema derecha que acusaban a los manifestantes de vándalos y de intentar borrar la historia. Una airada respuesta en defensa de la figura de esclavistas y conquistadores que obviaba, casualmente, cualquier mención a las víctimas del racismo y del colonialismo. Uno de los principales portavoces de Vox, Jorge Buxadé, llegó a calificar de muy graves las imágenes de la barbarie y la turba , refiriéndose a los ataques contra estatuas de personajes históricos como Colón, defendiendo que España tiene mucho que celebrar y nada de qué arrepentirse.