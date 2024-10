La planilla Roja Democrática, del profesor Pedro Hernández, no recibió el registro. Eso excluyó la participación de miles de docentes de la sección 9 , señaló el dirigente. Además, recapituló una serie de irregularidades , entre ellas el padrón desactualizado, actas de escrutinio modificadas, funcionarios de casilla sin identificación y acceso de votantes sin identificar. A lo anterior se suma el fraude en la elección de los comités delegacionales, en la misma sección, el 12 de septiembre de este año. Hernández refirió que la convocatoria se emitió dos días antes de la realización (10 de septiembre), lo que dificultó que los maestros democráticos pudiéramos registrar nuestras planillas . Aún así, señaló, ganaron más de 100 comités delegacionales pese a todas las trampas .

Ante las irregularidades en la elección de la dirigencia sindical docente de la sección 9, que agrupa prescolar, primaria y educación especial de la capital del país, realizada el 14 de junio de 2023, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandaron ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la nulidad de la convocatoria y la reposición del proceso de elección. Esperan que dentro de seis meses el fallo sea a su favor, porque, argumentan, la convocatoria no se apegó al principio fundamental de procuración de igualdad de condiciones entre todos los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) .

Acusan anomalías en el proceso

Entre las anomalías que hubo se encuentran el desconocimiento del padrón de quienes iban a votar; no permitir el registro de planillas; el conteo fraudulento y la anulación de votos, por ejemplo, nuestros compañeros pusieron la palabra roja o nueve o democrática, todos esos (votos) los anularon , afirmó.

Además, señaló que no se entregaron las actas de escrutinio a todos los comités delegacionales. Es, dijo, otra irregularidad porque hace que no se reconozcan esos triunfos. Y no han dado a conocer los resultados, que debieron difundirse el mismo día. Hernández aseveró que estamos trabajando con esos comités delegacionales para hacer válida la representatividad que tiene .

(Con información de Alexia Villaseñor)