Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 12 de octubre de 2024, p. 6

El embajador de España en México, Juan Duarte, aseguró que en el momento que viven las relaciones bilaterales no cabe otra actitud que remar hacia delante .

En un mensaje emitido con motivo de la celebración del Día Nacional de España, que se conmemora el 12 de octubre, el diplomático subrayó la fuerza de las relaciones entre España y México: Los más de 50 vuelos semanales repletos de turistas, jóvenes estudiantes, familias y empresarios dan fe de ello , de acuerdo con datos de la embajada de Madrid.