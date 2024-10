Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 12 de octubre de 2024, p. 3

En su demanda contra el gobierno de México por mil 500 millones de de dólares y a lo largo de su operación en el sureste del país, Calizas Industriales del Carmen (Calica) ha incurrido en falsedades sistemáticas para ocultar la sobrexplotación del terreno que le fue concesionado en 1986, sostuvo la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

Por ejemplo, dijo que la filial de la estadunidense Vulcan Materials ha reportado menor reserva de piedra caliza a las autoridades nacionales para evadir impuestos y ocultar el desastre ecológico provocado.

Afirmó que en el decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador del pasado 23 de septiembre no se ordenó la expropiación de ese terreno, sino que se le declaró, junto con otras 50 mil hectáreas, área natural protegida. No estamos expropiando; el terreno sigue siendo de ellos, lo único que decimos es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza, eso sí. Es decir, deberán restaurarlo, producir bosque, o a ver qué hacen, pero caliza no .

Bárcena explicó los alcances del profundo daño ambiental por la explotación de Calica desde 1986: es un desastre ecológico, porque se extraía caliza para exportarla a Estados Unidos, donde se destina a construir carreteras; dicha explotación se fue por debajo del manto freático de una zona que tiene un ciclo hidrológico muy importante, llena de cenotes. Se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esta región. Son mil 200 hectáreas las que se han explotado.

Para mantener estos niveles de abuso, acusó Bárcena en la mañanera, la empresa ha emitido una serie de declaraciones falsas, como que tiene todos los permisos. No es verdad. En segundo lugar, negó incurrir en abusos con la piedra caliza y se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986. Luego, se les otorgó otra licencia en 2000 que les extendió la explotación 20 años. Ellos ya no tienen permiso desde diciembre de 2020 .

Al rendir un informe sobre Calica, sostuvo que la empresa explotó 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático. Mintieron al señalar que había sólo siete cenotes, cuando en realidad había 17, pero se dañaron 13, de los cuales al menos tres están destruidos en su totalidad. Por todo ellos es que la pasada administración canceló todo permiso de extracción de la roca.

Posteriormente, expuso, se publicó el decreto para convertir el terreno en área natural protegida. “Esta empresa demandó a México con base en el TLCAN –no el T-MEC–, por más de mil 500 millones de dólares, porque México ya les prohibió, a partir del presidente López Obrador, les cerró absolutamente la extracción de caliza en el subsuelo de Playa del Carmen y Cozumel. Semarnat y la Profepa confirmaron estos daños, cuyo impacto al sistema hidrológico subterráneo es 20 veces más del volumen autorizado”.