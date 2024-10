Érick Sánchez López y Nayeli M. Silva

Concierto de Eric Clapton, inolvidable

Todavía me encuentro emocionado por el concierto de Eric Clapton, en el estadio GNP, el pasado 3 de octubre. Qué de memorias y recuerdos vinieron a mi mente, al ver a esta leyenda musical. Slowhand ha participado en muchos de los conciertos que marcaron el rumbo musical de los siglo XX y XXI. Los más significativos son: Live Peace in Toronto 1969 con John Lennon; el concierto para Bangladesh (1971), con George Harrison; The Last Waltz, despedida de la banda de rock The Band (1976); Live Aid (1985); Bob Dylan: The 30th Anniversary Concert Celebration (1993) y Concert for George (2003).

Clapton es un genio en la guitarra, si no es el más grande de todos los tiempos está en el top 3. Además, sin decir una sola palabra, expresó su solidaridad con Palestina al usar una guitarra con los colores de la bandera de ese pueblo tan masacrado. Concierto magistral e inolvidable.

Arturo García Alcocer

Invitaciones

Homenaje por el natalicio 84 de John Lenon

Se invita al homenaje en conmemoración del natalicio 84 de John Lennon, en el que se recordará a The Beatles.

Las interpretaciones estarán a cargo de Mick Beart, Mireya Cervantes e Ivis Valle.

El homenaje es una oportunidad para que fanáticos y nuevos oyentes disfruten de la música que revolucionó el mundo en un ambiente familiar al aire libre.

La cita es mañana en el kiosco de Ixtapaluca, estado de México, de 13 a 15 horas.

Jorge Vega, subdirector de Cultura de Ixtapaluca

Claudia Sheinbaum en el contexto del feminismo

El Círculo de Reflexión, Análisis y Participación, Colectivo Buzón Ciudadano A. C., invitan a la reflexión y análisis: Claudia Sheinbaum en el contexto del feminismo, con el filósofo Adrián Villagómez. La cita es este sábado 12 de octubre a las 12 horas, en el parque del Cartero José Refugio Ménes, de la colonia Postal, cerca del metro Villa de Cortés y de la parada del Metrobús Álamos, atrás del mercado.

El Buzonero a. c. youtube

El Buzonero. Facebook

Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano a. c. Twiter

Imelda Beristain, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, Salvador Munguía, Marú Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa, José Ramón Puente, Carolina Hernández, Calvario, Óscar Rojas, Víctor Iván Nadia B. Olivares, Martínez, Katia Rueda y Antonio Villegas

Llaman a solidarizarse con el pueblo palestino

Mañana, como todos los domingos, estaremos en plantón en el Ángel de la Independencia de las 13 a las 15 horas, en protesta por la agresión y el genocidio al heroico pueblo palestino perpetrado por el estado sionista de Israel. Por tal motivo convocamos a todas y todos a solidarizarnos con esta lucha. Te esperamos.

Héctor Cifuentes, Maricarmen Jiménez,, Silvia Ramos, Ignacio Hernández, Josefina Mena Abraham, Gilberto García Mora Ibarra