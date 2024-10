El gobernador detalló que los tres navíos reportados como desaparecidos, la Peyucsa 13 –localizada y regresada a tierra firme el pasado miércoles–, la Peyucsa 12 y la Halcón 1 –hallada ayer– no cuentan con certificación de seguridad marítima, la cual revisa estructura de la embarcación, equipos de seguridad y salvamento, navegación, comunicación, condiciones de la tripulación, sistemas de emergencia, estabilidad de la embarcación y documentación, entre otras cosas.

Mérida, Yuc., Luego de que la Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que había localizado a un pescador reportado como desaparecido durante el paso del huracán Milton por territorio yucateco, el gobernador Joaquín Díaz Mena informó que el operativo de rescate no tuvo éxito debido a las condiciones climatológicas.

En pocas palabras, no se enteraron que venía un huracán porque no tenían un sistema de comunicación adecuado ni se pudo rescatar porque no tenía GPS, salvavidas, ni equipos de seguridad , reprochó Díaz Mena, quien antes informó que las barcas llevaban 10 días en altamar, es decir, antes de la llegada de Milton.

El gobernador acusó a los dueños de las embarcaciones de negligencia que pone en riesgo a los pescadores que salen al océano sin las condiciones necesarias para navegar a tanta profundidad, en lanchas ribereñas con unas cuantas adaptaciones.

Dijo que estos empresarios se aprovechan de la necesidad de los hombres de mar y no toman en cuenta el riesgo para la vida.

La presidenta de la junta municipal de Sabancuy, Campeche, Angélica Herrera Canul, confirmó ayer el hallazgo del navío Halcón I, el cual fue encontrado volcado en Yucatán, sin ninguno de sus cuatro tripulantes a bordo. Los pescadores de las embarcaciones Peyucsa y Halcón 1, son oriundos de Sabancuy y radican en Progreso para sus actividades.

El hallazgo ocurrió luego de las labores de búsqueda realizadas por la Marina y autoridades locales, quienes llevan días rastreando la zona, informó la funcionaria.