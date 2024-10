Dieron a conocer que cuando sus familiares se dieron cuenta de la desaparición de Sandra acudieron a las oficinas de la fiscalía de Oaxaca a denunciar; no obstante, quienes los atendieron les indicaron que debían ir al municipio donde vive la ausente a levantar la querella.

El abogado Joaquín Galván informó que Sandra Domínguez presentó denuncias en la fiscalía estatal por amenazas, pues había participado en diversos casos de violencia contra las mujeres, feminicidios y desapariciones. Incluso en cinco ocasiones solicitó medidas de protección, las cuales le fueron otorgadas de forma intermitente.

Comentó que desde marzo la defensora tomaba un descanso de su trabajo para pasar tiempo con su esposo, pero ella no sintió una situación de riesgo, ya que dentro de sus protocolos de seguridad ellos se coordinan y activan sus métodos de protección cuando se percatan de algún peligro ; no obstante, en esta ocasión no los activó.

Yesica Sánchez, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, reprobó la actuación del gobierno estatal, pues a través de Jesús Romero, secretario de Gobier-no, se filtró información del caso en la conferencia de seguridad, cuando a la fiscalía oaxaqueña corresponde dar la información, por lo que existe una usurpación de funciones.

Además, puntualizó que el 8 de octubre, cuando se difundió la ficha de búsqueda de la defensora y su esposo, se filtró a medios un supuesto video en el que se señala a Alexander Hernández de agredir a dos mujeres. Consideró que este hecho viene de la administración del morenista Jara o de la fiscalía cuyo objetivo es desviar la atención del tema de la desaparición.