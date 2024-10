Hace posible lo deseable. Encontramos en nuestras primeras entrevistas a una mujer brillante, que con gran paciencia escuchó –en verdad, ¡escuchó!– nuestros argumentos. Su nombramiento era un hecho consumado, sin embargo, no tenía legitimidad y debía ganársela. Pronto se elegirían a los consejeros técnicos y al consejero universitario.

Después de varios días de reflexión y negociaciones tensas que estuvieron a punto romperse, consensuamos una solución de compromiso: los consejeros serían electos tal y como decían las normas universitarias, pero al mismo tiempo los estudiantes organizaríamos elecciones directas para todos los puestos y la dirección de la escuela, sin apoyar ese proceso, tampoco se opondría. Se eligieron los cuatro representantes estudiantiles que tenían un compromiso informal de que votarías por los estudiantes electos de manera directa. De esta forma se logró lo que los estudiantes queríamos y la directora ganó legitimidad sin violar las leyes universitarias.

Construir sobre los consensos. Gracias a ese acuerdo se fue construyendo con Ifigenia una relación de confianza y respeto. La siguiente iniciativa fue la creación de una inmensa comisión de 69 estudiantes y 69 profesores –la comisión mixta– que construyó a través de arduas discusiones, durante un año, un plan de estudios para la escuela.

Ahí estaban las bases para la participación destacada de la Escuela Nacional de Economía en el movimiento de 1968. En asambleas masivas del turno matutino y del vespertino se eligieron a los tres representantes de la escuela antes el Consejo Nacional de Huelga: Eduardo Valle, Manuel Suárez y yo, Gustavo Gordillo, que fuimos representantes ante el CNH hasta el 2 de octubre.

No me extraña por tanto que las últimas palabras de Ifigenia fueran: “Que nuestras diferencias no nos dividan, …necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario.”

¡Honor a la gran Pilli!