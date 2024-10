Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 12 de octubre de 2024, p. a10

Hay entrenadores que unen su destino de forma inesperada al de un país. Si uno revisa la historia de la Superliga de Malasia, en la mayoría de los campeonatos que ganó el club Johor Darul Takzim, de 2017 a 2022, está el entrenador mexicano Benjamín Mora. Los años en el continente asiático marcaron su carrera. Este es un mundo raro, difícil, pero lo que he perdido ha sido para ganar , dice a La Jornada desde Canadá, donde dirige al York United desde junio pasado. Mora no suele centrarse en circunstancias ajenas a un partido, pero su perfil ha despertado interés en el Guadalajara tras la salida del argentino Fernando Gago.

Es el sueño máximo de cualquier técnico mexicano , reconoce apretando puños y dientes sobre la posibilidad de asumir el cargo. Sé que mi nombre ha generado interés, pero todavía no he recibido ninguna oferta concreta . Los sondeos de la directiva del Rebaño con otros perfiles se han puesto en marcha. Hasta el miércoles por la noche, los responsables del área de comunicación tenían la certeza de que Gago no iba a forzar su salida, que las versiones sobre su llegada a club argentino Boca Juniors eran infundadas.