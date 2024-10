Hay cosas que no controlas. Yo intento hacer mi tarea al interior del grupo, ver el comportamiento y disciplina de los jugadores, las debilidades del rival. Me encantaría jugar contra las grandes potencias, pero entiendo que la situación de México, Canadá y Estados Unidos es complicada , señala Aguirre en conferencia de prensa. La gente es soberana, nos debemos a ella. Intentaremos revertir esta situación. Queremos que vuelvan, que se acerquen, que estén con nosotros .

En 2010 parecía una monserga venir a México , recuerda El Vasco sobre el estado actual de su equipo. Me daba esa impresión como aficionado. Debería ser un orgullo estar aquí, sobre todo cuando está en puerta un Mundial en casa. Tenemos que rescatar ese sentido de pertenencia, sentir que orgullosamente un jugador quiere estar en su selección. Aquí a fuerza ni los zapatos entran. Somos un equipo en formación, tenemos muchas ganas de darle algo a nuestro país, pero no va a ser fácil. No me malinterpreten .

El Valencia español no llega al estadio Cuauhtémoc con un presente positivo. En nueve partidos de la LaLiga suma un triunfo, tres empates y cinco derrotas, lo cual lo tiene en puestos de descenso. Aunado a ello, estarán ausentes sus principales figuras, como el delantero Hugo Doro y el capitán José Luis Gayá. A pesar de eso, Aguirre trata de poner los puntos sobre la me-sa y utiliza de ejemplo lo que enfrentó el jugador de Chivas, Roberto Alvarado, luego de detonar pirotecnia sobre los medios de comunicación.

Hablé con Roberto al otro día, al margen de lo que el club le haya dicho. La selección nacional es 24/7. Le dije mi pensar como técnico. No estoy de acuerdo con su conducta y él, como todos, debe tener un comportamiento ejemplar , sostiene.