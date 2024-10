Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 12 de octubre de 2024, p. a12

El nuevo disco de Eric Clapton es una suerte de juego de matrioshkas rusas donde una muñeca contiene a otra y así sucesivamente, con un efecto donde la sorpresa forma parte de la repetición misma.

Meanwhile (Mientras tanto, o Por lo mientras) se titula, recién salido hace unos pocos días del horno. Reúne las características de varios de los discos donde El Manolenta expone de manera sencilla y honesta la música que le gusta nomás porque sí; en eso consiste la magia de la repetición: nos sorprende con recursos artesanales que ya le conocemos. El disfrute es enorme.

Estamos frente a un disco misceláneo cuyos ingredientes pueden satisfacer a distintos públicos y eso forma parte de la naturaleza de este músico, porque hay varios Eric Clapton, entre ellos destaco tres: el del rock electrizante (por ejemplo, su pieza Badge), el de las baladas (Tears in Heaven, por supuesto), y el de mi preferencia, el del gran blues (Wonderful Tonight, que incluye el gancho de la balada romántica).

El Eric Clapton de Layla es el que se acerca a su mejor definición y acusa sus orígenes, motivos, genealogía: las enseñanzas de su maestro John Mayall, quien lo encaminó por los senderos del blues y cumplió con creces primero en el grupo de Mayal y luego con Cream y Yardbirds.

Sesenta años de carrera no es poca cosa y bajo ese puente han corrido aguas turbulentas. De hecho, hay también varios Eric Clapton como biografía: el héroe que algún día nombraron Dios en una barda, el hijo de la guerra (su padre fue un combatiente de la Segunda Guerra Mundial, como lo fueron los progenitores de John Lennon y Roger Waters), el sobreviviente del infierno del alcohol, el mujeriego ( no se sabe si ha tenido más mujeres que guitarras , dice la prensa del corazón, cuando en realidad es un macho alfa vulnerable que necesita depender de una mujer, como confiesa en varias de las letras de sus canciones) y entre otros, el Eric Clapton que es, el melómano, el que ama la música.

Enumero todos esos elementos porque configuran el juego de matriosh-kas que mencioné al principio como figura comparativa para definir su nuevo disco.

Meanwhile se inicia con un buen rocanrolito, titulado Pompous Fool (Tonto pretencioso) que contiene los ingredientes que hacen inconfundible a Eric Clapton: ráfagas en su guitarra, coros, estrofas, música de enorme calidad, propia de un gigante de la música, pero en este caso una historia frente a la que uno puede muy bien repetir la frase filosófica del gran Juan Gabriel: ¿pero qué necesidad?

En primer lugar, el tonto pretencioso del título ya no está en el poder, pero el odio que le tomó Clapton sigue ahí, no solamente por la arrogancia de la que se queja el músico, sino porque el célebre rubio despeinado, Boris Johnson, implementó el cerco sanitario en el Reino Unido, el mismo que adoptaron todos los países frente a la tragedia mundial por la pandemia. Y eso irritó a Eric Clapton, quien emprendió una campaña mundial antivacunas.

Todos tenemos derecho a tener un punto de vista y elegir no vacunarnos de nada o de todo, pero de ahí a llamar a las masas, porque Clapton tiene multitudes como seguidores, a no hacer caso del tonto pretencioso y no vacunarse contra el covid, ya tiene implicaciones de otra índole en la que no nos vamos a detener precisamente porque todos somos autónomos, libres y soberanos.

Libres y soberanos, sin embargo, es uno de los argumentos que escribe Clapton en otra de las tres canciones antivacunas que escribió y cantó en este disco con su aliado Van Morrison, otro gigante de la música:

Magna Carta, Bill of Rights

The Constitution, what’s it worth?

Y habla luego así:

In this sovereign nation

Or just a police state?

Y remata:

Do you wanna be a free man

Or do you wanna be a slave

y enlaza, en su nuevo disco, con el estribillo de la pieza inicial: no le hagas caso al tonto pretencioso, no hagas lo que él quiere que hagas . Es decir: no te vacunes.

Tres canciones tres dedicó Eric Clapton al tema con su amigo Van Morrison: la citada Pompous Fool, luego Stand and Deliver, de la que cité los versos anteriores, y la que se salva porque podemos llevarla hacia otro contexto, la pieza titulada Rebels:

Where have all the rebels gone?

Hiding behind their computer screens

(...) One for the money, and two for the show

It’s not very rock n’ roll