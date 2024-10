De la Redacción

La flamante Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang, declaró al diario The Korea Times que con la guerra intensificándose y gente muriendo todos los días, ¿cómo podemos hacer una celebración o una conferencia de prensa?

Su padre, el novelista Han Seung-won, de 85 años, transmitió el mensaje durante una conferencia de prensa en la Escuela Literaria Han Seung-won, en Jangheung, provincia de Jeolla del Sur. La víspera, tras saber del premio, la escritora anunció que tomaría un té con su hijo y lo celebraría serenamente .

Seung-won añadió: “Yo estaba planeando hacer una fiesta aquí, para la gente del lugar, pero mi hija me dijo que no la realizara. Me exhortó: ‘Por favor, no celebres mientras presencias estos trágicos acontecimientos (refiriéndose a las guerras en Oriente Medio y al conflicto ucranio-ruso)’. La Academia sueca no me dio este premio para que lo disfrutemos, sino para mantenernos más lúcidos’”.

A diferencia de lo que ocurre en Occidente, en Corea del Sur, los hábitos de lectura han experimentado una evolución significativa con el auge de los libros electrónicos.

La plataforma K-Book en su reporte Cambios en la demografía de lectura de Corea del Sur (https://shorturl.at/I6i5Cx), informó que la popularidad de los libros en papel está disminuyendo, mientras cada vez más personas leen libros y textos en formato electrónico y otros medios digitales .

A pesar de ello, la encuesta más amplia sobre lectura del país asiático, realizada cada dos años por el Instituto de Investigación de Publicaciones de Corea y el Ministerio de Cultura, informó que 90 por ciento de los estudiantes menores de edad leen libros. Si bien los lectores híbridos (que leen en digital y en papel) están en aumento, todavía son una minoría comparada con aquellos que prefieren exclusivamente uno de los dos formatos.

Tras el anuncio de Han Kang como ganadora, las filas de clientes desbordaron ayer las librerías de varias naciones asiáticas y las tiendas en línea colapsaron, informó The Guardian.