Gustavo Castillo, César Arellano e Iván Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 11 de octubre de 2024, p. 5

Trabajadores de juzgados y tribunales federales inconformes con la reforma judicial no conocen el contenido de la respuesta dada por el Consejo de la Judicatura Federal a sus demandas, a pesar de que entre lo aprobado por el organismo se encuentra la garantía de que este año sus salarios no serán afectados por la entrada en vigor del organismo que sustituya a la Judicatura, y que no se serán sancionados por participar en el paro de actividades.

Patricia Aguayo, vocera de un grupo de empleados, afirmó que el CJF no ha cumplido los 17 puntos del pliego petitorio.