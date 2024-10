Gina Campuzano asumió que el camino de la denuncia será largo. Lo que algunos hombres, no todos, pero sí algunos machos no entienden, es que no es de risa. No es de risa la violencia contra las mujeres. No es de risa que un jefe te acose. No es de risa que un macho te grite o te golpee. No es de risa que el presidente del Senado revictimice a una senadora que se le abrió la blusa en público. No es de risa que el presidente del Senado cometa violencia política de género , apuntó.

Por su lado, morenistas se solidarizaron con el presidente del Senado, entre ellas Laura Itzel Castillo, quien dijo que el aludido siempre ha sido un compañero respetuoso, y de ninguna manera puedo admitir que sea una persona que violente por cuestiones de género .