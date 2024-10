A

utoexiliados a Australia en 1978, por la represión con la que se castigaban en la Hungría estalinista sus posturas críticas, y que culminó cuando el hijo mayor de György y María Márkus no fue aceptado para estudiar en la universidad, Agnes Heller (AH), Ferenc Fehér (FF) y György Márkus (GM), miembros de la Escuela de Budapest, escribieron y publicaron en 1983 el libro Dictatorship Over Needs. Hay versión en español del FCE, pero con un título incorrecto, Dictadura y cuestiones sociales, y con algunos problemas de traducción. En las primeras frases del prólogo los autores (ya en Australia) dicen: “La motivación emocional e intelectual para escribir este libro es el reverso exacto de la máxima francesa: ‘Todo comprendido es todo perdonado’. En contraste, y sin la intención de escribir un panfleto político, dicen, buscamos entender la totalidad del ‘socialismo real’ para exponer críticamente este nuevo y formidable sistema de opresión interna y externa, y disipar las ilusiones existentes sobre su auténtica fisionomía”. Más adelante añaden: la invasión de Checoeslovaquia puso fin a nuestra ambigüedad , aludiendo a s u esperanza perdida que el sistema socialista totalitario era reformable. En esta serie que hoy inicio, cubriré la primera parte del libro, que se denomina Estructura económica y social , formada por tres largos capítulos, escritos por GM; AH escribió la segunda parte denominada Dominio político y sus consecuencias (caps. 4-10). La tercera y última parte del libro, capítulos 9 al 12, los escribió FF. La primera parte empieza definiendo las dificultades de diálogo entre los disidentes de los países ‘socialistas’ de Europa Oriental (PSEO) y el llamado marxismo occidental (MO), asociadas –para decirlo de manera simple– en torno al mercado: los primeros querían más mercado para anteponerlo a la planificación centralizada, mientras los segundos estaban desilusionados con la democracia capitalista centrada en el mercado. GM analiza en el cap. 1 las diferentes ‘teorías’ sobre los PSEOS que clasifica en tres grupos: 1) Teorías de sociedades transicionales (TST); 2) capitalismo de Estado; y 3) formación asiática. Describe así las posturas del MO y las de los disidentes de los PSEO: “Para muchos de los jóvenes representantes del MO lo que formó sus puntos de vista fue una profunda desilusión con la ideología liberal de derechos democráticos como mecanismo seguro de cambio social racional. Se percataron de que las instituciones de la política democrática formal no bastan para asegurar ni siquiera propósitos moderados de igualdad social y justicia. Los disidentes de los PSEO aprendieron que la ausencia de tales derechos deja al individuo en la impotencia ante el poder arbitrario del Estado y hace imposible el control colectivo sobre la actividad de éste. Por tanto, aún en casos de acuerdo general sobre los principios de un socialismo democrático, los participantes orientales y occidentales en un diálogo posible tenderían, por su naturaleza, a mostrar sensibilidades muy divergentes, atribuirían importancia a diferentes elementos de un sistema común de valores, tomarían diferentes cosas como dadas, pues partirían de diferentes temores e ilusiones”.