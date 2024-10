Pensé que no me iba a gustar la mañanera con Claudia, pero, Dios mío, ¡me ha encantado!

Javier Mireles Ortiz /San Francisco del Rincón

Es ágil y ejecutiva, da datos puros y duros; muy diferente a lo vivido con AMLO, menos descriptiva pero muy concisa.

Manuel Hernández Orta /Querétaro

Me gusta su estilo, que es diferente y fresco. Es mujer de mucho valor y coraje, me ha sorprendido agradablemente. A pesar de la embestida oligárquica a través de sus empleados, la Presidenta, con aplomo y valentía, no se deja intimidar. Así que hoy más que nunca debemos seguir demostrándole nuestro apoyo.

José Ubaldo Andaraca Matías /Puebla

Es una mujer preparada y ahora debe ser la mejor informada para enfrentar a toda esa recua de chayoteros desinformadores. Al que le quede el saco, que se lo ponga.

José Luis Martínez /Estado de México

A AMLO lo extrañamos todos, pero Claudia nos parece muy directa y ejecutiva, no hace rodeo alguno y va directo al grano; excelente.

Manuel Hernández Orta /Querétaro

La doctora Claudia tiene conocimiento de causa y ahora da respuestas directas, a diferencia de AMLO, porque era necesario, afirmaba que no hay texto sin contexto.

Luciano Andrés Venancio /Tlapehuala

Deseando que siga adelante la 4T que comenzó nuestro gran líder, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre extrañaremos.

Andirah Reyval @andirahreyval

Me gusta que sea breve y contundente, que no se enganche con charlatanas provocadoras. Algunas o algunos quieren hacer show en la mañanera; eso no lo debe permitir, que no deje que la insulten.

Israel Jarquin @israeljarquin5336

